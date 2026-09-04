Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola Zagreb

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Foto: ATV

Prijedorska policija uhapsila je Nikolu T. iz tog grada na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol u Zagrebu.

Kako saznajemo potjernica je raspisana zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika. ”Uhapšeno lice će danas biti predato u nadležnost Suda BiH na dalje postupanje”, navode u PU Prijedor.

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