Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola Zagreb

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:0
Prijedorska policija uhapsila je Nikolu T. iz tog grada na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol u Zagrebu.
Kako saznajemo potjernica je raspisana zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.
”Uhapšeno lice će danas biti predato u nadležnost Suda BiH na dalje postupanje”, navode u PU Prijedor.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
37
13
36
13
35
13
30
13
24
Trenutno na programu