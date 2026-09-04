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Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola Zagreb

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04.09.2026 11:12

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Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб
Foto: ATV

Prijedorska policija uhapsila je Nikolu T. iz tog grada na osnovu međunarodne potjernice koju je za njim raspisao Interpol u Zagrebu.

Kako saznajemo potjernica je raspisana zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika.

”Uhapšeno lice će danas biti predato u nadležnost Suda BiH na dalje postupanje”, navode u PU Prijedor.

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Tagovi :

Međunarodna potjernica

Interpolova potjernica

hapšenje

Prijedor

Droga

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