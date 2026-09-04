Hapšenje u Tesliću: U autu krio 100 grama droge, u kući sačmaricu

Teslićka policija uhapsila je A.A. iz tog grada nakon što su mu u automobilu pronašli spid i marihuanu, da bi u pretresu kuće otkrili prepravljenu sačmaricu.

U PU Doboj navode da je A.A. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet drogom i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja.

”Prilikom zaustavljanja i kontrole automobila ”folskvagen”, kojim je upravljao A.A., policijski službenici su pronašli i oduzeli dva paketića sa 53,3 grama marihuane, dva paketića sa 51,3 grama spida, džoint i digitalnu vagu”, navode u PU Doboj.

Po naredbi Osnovnog suda u Tesliću izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekta i vozila osumnjičenog te je pronađena i oduzeta prepravljena puška sačmarica ”Mossberg” i tri patrone kalibra 12 mm.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a po kompletiranju predmeta protiv A.A. biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima.