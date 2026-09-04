Dodik: Srpska ulaže napore za privlačenje investicija

Republike Srpska čini sve napore da se otvore mogućnosti Srpske za privlačenje investicija, a dio toga je saradnja sa Kinom, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je, novinarima na otvaranju Foruma Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije, rekao da je EU u krizi kada je riječ o poslovanju, što se odražava na industrijski razvoj Srpske, te da su potrebne alternative.

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"Njih tražimo kroz ovakve forume, kroz otvaranje Predstavništva izraelske Privredne komore i posjetom ove kineske, značajne, delegacije", kaže Dodik.

On je naveo da Republika Srpska sa Kinom već ima realizovane značajne projekte, te napomenuo da kineski predsjednik Si Đinping kada govori o razvoju "Pojas i put", pogotovo na Balkanu, ističe da je prva investicija iz tog programa razvijena u Republici Srpskoj, a to je Termoelektrana Stanari.

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"To su radili Kinezi sa njihovom opremom. To nas je stavilo na mapu kineskih privrednika, jer ako možete napraviti jednu termoelektranu, koja se smatra megaprojektom, onda možete i druge projekte", izjavio je Dodik.

On je ukazao da je danas svijet u velikim promjenama i turbulencijama.

"One se odnose na tehnološki razvoj i inovacije. Za to je jedan od globalnih lidera Kina, koja pokušava da tim razvojem dominira. Ona već dominira u nekim sferama i prirodan je interes Republike Srpske za ovakav razvoj odnosa", rekao je Dodik, prenosi "Srna".

Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banjaluci u organizaciji Privredne komore i Vlade Srpske, u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika.

Forumu u sjedištu Vlade Republike Srpske prisustvuju predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Srpske Savo Minić, ministri u Vladi Srpske, predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, ambasador BiH u Kini Siniša Berjan, direktor Investiciono-razvojne banke Srpske Nedeljko Ćorić i brojni predstavnici kineskih kompanija.

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Forum okuplja predstavnike institucija i poslovne i akademske zajednice Srpske sa predstavnicima kineskih kompanija i institucija s ciljem unapređenja međusobne privredne saradnje, predstavljanja investicionih potencijala Srpske i otvaranja novih mogućnosti za poslovna partnerstva i ulaganja.