Rijal opet pao, potrebno više od 2,2 miliona za jedan dolar

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Iranska valuta rijal pala je na rekordno nizak nivo od više od 2,2 miliona za jedan američki dolar, pokazuje srednji kurs na tržištu deviza.

Rijal je tokom protekle sedmice oslabio za oko 10 odsto usljed obnovljenih vojnih napada. Vrijednost valute prepolovila se tokom godinu dana zaoštravanja američkih sankcija i napada SAD i Izraela koji su počeli u februaru.

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