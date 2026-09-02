U ovom bh. gradu dizel košta 3,31 KM

Na benzinskim pumpama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva.

Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u FBiH.

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U nastavku je lista cijena po gradovima u Hercegovini.

U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT FBiH oil info do 08:00 sati 2. septembra 2026. godine.

Široki Brijeg

Dizel D5 u Širokom Brijegu, prema aplikaciji FMT FBIH, ima najnižu cijenu na Gazpromu, Vaske benzu, ZDB-u i Zoimpeksu, a iznosi 3,41 KM po litri, prenosi "jabuka TV".

Na Petrol OIL je Super 95 najjeftiniji s 2,91 KM po litri. Za najnižu cijenu Super 98 izdvaja se Mepas gdje litra iznosi 2,95 KM.

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Cijena za autoplin je najniža na Ini – gdje autoplin iznosi 1,37 KM.

Mostar

U Mostaru je Dizel najjeftiniji na Bingu gdje se prodaje za 3,34 KM po litri.

Kod najnižih cijena za Super 95 izdvaja se Petrol OIL – s cijenom od 2,97 KM po litri. Super 98 ima najmanju cijenu na Potoci benc gdje iznosi 3,19 KM po litri.

Autoplin je najjeftiniji na Seleksu gdje je cijena autoplina 1,28 KM.

Grude

U Grudama dizel ima istu cijenu od 3,46 KM na svim benzinskim pumpama.

Super 95 ima takođe zajedničku cijenu od 3,11 KM po litri na svim benzinskim pumpama. Super 98 ima cijenu od 3,16 KM po litri na svim pumpama.

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Kod autoplina izdvajaju se Papić i Hifa s cijenom od 1,36 KM.

Posušje

Dizel je u Posušju najjeftiniji po cijeni od 3,39 KM, a prodaje se na Euro Kontaktu.

Super 95 ima najnižu cijenu na Euro Kontaktu i TI Oilu , a cijena mu je 3,01 KM po litri. Za Super 98 najniža cijena je 3,11 KM po litri na Lageru.

Što se tiče autoplina, najjeftiniji je na Hifi, a iznosi 1,36 KM.

Ljubuški

U Ljubuškom dizel D5 ima najnižu cijenu od 3,36 KM na Ini.

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Super 95 ima najnižu cijenu od 3,05 KM na Antunović AGS-u. Za Super 98 se izdvaja MB Ivanić s 3,10 KM po litri.

Autoplin u Ljubuškom s najnižom cijenom (1,31 KM) se nalazi na Hifi i Antunović AGS-u .

Čitluk

U Čitluku dizel ima najnižu cijenu od 3,43 KM po litri na Marinčiću.

Super 95 ima najnižu cijenu na Marinčiću– a iznosi 3,09 KM po litri, dok je Super 98 najjeftiniji na Sirklu s cijenom od 3,25 KM po litri.

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Cijene u Čitluku zaključujemo s autoplinom kojem je najniža cijena od 1,41 KM na Ini.

Čapljina

Dizel D5 u Čapljini ima najnižu cijenu od 3,37 KM po litri na Sušku.

Super 95 ima najnižu cijenu na TI Oil, a iznosi 3,04 KM po litri, dok je Super 98 najjeftiniji na Sušku s cijenom od 3,26 KM po litri.

U Čapljini je autoplin najjeftiniji na Sušku gdje sada iznosi 1,28 KM.

Tomislavgrad

Nestro i Koral se izdvajaju kod Dizela D5 koji iznosi 3,40 KM po litri.

Super 95 ima najnižu cijenu na Avangardeu , a iznosi 3,00 KM po litri. Za Super 98 izdvaja se Budić s 3,11 KM po litri.

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Što se tiče autoplina, kod Koral – je najjeftiniji s cijenom od 1,30 KM.

Livno

Dizel D5 u Livnu ima najnižu cijenu od 3,31 KM po litri na Enerdži Maks.

Super 95 ima najnižu cijenu na Enerdži Maks, a iznosi 3,02 KM po litri. Kod goriva Super 98 Zabrišće ima najnižu cijenu od 3,19 KM po litri.

Cijena za autoplin je najniža na Hifi, Paviću i TI Oilu , a iznosi 1,25 KM.