Sramno: Pretučen srpski povratnik (92) u Vogošći, napadači pucali i na njegovog sina

Napad na srpskog povratnika A. Š. (92) i njegovog sina B. Š. (68) u sarajevskoj opštini Vogošća otvorio je ponovo pitanje bezbjednosti preostalih Srba u FBiH, dok nadležne policijske institucije odbijaju detaljnije govoriti o motivima ovog brutalnog napada.

Žrtva krvničkog napada je jedan od posljednjih srpskih povratnika u tom dijelu Vogošće, zbog čega porodica otvoreno sumnja da je primarni motiv ovog brutalnog čina upravo nacionalna mržnja.

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Redakciji "Glasa" javila se porodica pretučenog Srbina te ispričala stravične detalje napada na A. Š. i B. Š.

"Prošle sedmice u noći sa utorka na srijedu u dva sata iza ponoći napadnut je A. Š. (92) i krvnički pretučen. Kasnije je dobio i moždani udar. U kući je u to vrijeme bio i njegov sin B. Š. (68) koji isprva ništa nije čuo. Kada se probudio i vidio šta se dešava, pojurio je za provalnicima koji su u tom trenutku pucali na njega, ali srećom nije pogođen", ispričala je "Glasu" D. Š., koja je član porodice napadnutih Srba.

Navela je da je A. Š. trenutno van životne opasnosti te da se oporavlja.

"Kamere sa susjednih objekata sve su snimile i ti materijali predati su policiji. Istraga je u toku. Kako smo saznali, napadači su sa Blagovca, u tridesetim godinama, a u vrijeme napada vozili su "škodu" i odranije su poznati policiji", navodi sagovornica "Glasa".

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Takođe, dodaje da postoji sumnja da su napadači prijetili i ranije licu A. Š., ali da je on ćutao o tome.

"Riječ je o čovjeku koji je jedan od posljednjih, ako ne i posljednji Srbin u tom dijelu Vogošće. Sumnjamo i da je motiv napada zapravo bio na nacionalnoj osnovi", kazala je naša sagovornica i dodala da porodica razmatra da podnese krivičnu prijavu za dvostruki pokušaj ubistva.

Pomenuta lica koja su napadnuta su srpski povratnici u FBiH, a A. Š. se na svoje ognjište vratio prije više od 20 godina.

Iako se radi o napadu na ranjivu povratničku populaciju, policijski organi u FBiH ostaju izuzetno nerječiti. MUP Kantona Sarajevo ignorisao je direktne novinarske upite "Glasa" i odbijao dati detaljnije informacije o ovom slučaju.

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Umjesto toga, kantonalna policija se oglasila tek šturim saopštenjem u svom biltenu, gdje su škrto naveli da su uhapšeni A. K. (25) i M. K. (23) iz Vogošće, kvalifikujući ovaj brutalni napad sa upotrebom vatrenog oružja isključivo kao "razbojništvo u pokušaju".

Dok se pretučeni starina oporavlja od zadobijenih povreda i moždanog udara, istraga je formalno predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva, ali zatvorenost MUP-a Kantona Sarajevo dodatno podgrijeva sumnje porodice da se istraga o nacionalno motivisanom napadu zataškava.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović smatra da će i ovaj slučaj napada na srpske povratnike, nažalost, završiti na škrtom saopštenju policije u Sarajevu.

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"MUP Kantona Sarajevo loše postupa prema krivičnim djelima i prekršajima koji se odnose na nacionalnu pripadnost. Imamo do sada negativna iskustva iz Sarajeva, od toga da su tamo napadana djeca iz Novog Sada, te da su lupani automobili sa registarskim tablicama iz Srbije. Pored toga, djeci koja su nosila dresove Partizana i Zvezde tražili su da ih skidaju odmah na ulici", kazao je "Glasu" Radanović i podsjetio da se i pravoslavna groblja često nalaze na meti u FBiH, ali da za to niko do sada nije odgovarao.

Napasti čovjeka od 92 godine, navodi Radanović, za pojedince u Sarajevu je "veliki herojski čin".

"To mogu samo oni koji su imali namjeru da istuku Srbina pravoslavca i sada će sa tim da se hvale po Vogošći. Porazno je da se takva djela ne sankcionišu i ekspresno ne rješavaju. Ali takav je nažalost MUP Kantona Sarajevo", zaključio je Radanović.