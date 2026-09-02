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CIK pomiješao ćirilicu i latinicu

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02.09.2026 15:00

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

U "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljena je Odluka o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini na opštim izborima 2026. godine i ništa ne bi bilo sporno da na kandidatskim listama nema ozbiljnih pravopisnih grešaka.

Recimo, kandidatske liste štampaju se sa dvije jezičke varijante na latinici i ćirilici, međutim u samom naslovu napravljena je ozbiljna greška i umjesto "kandidatska lista" piše ""kandidatska lista"", što znači da je pomiješana latinica i ćirilica.

"To nije do nas. To je do Centralne izborne komisije. Oni su nam preko sekretarijata poslali materijal i mi na njega ne smijemo imati intervencije. Grešku sam vidio, ali nismo smjeli intervenisati", rekao je za "Nezavisne novine" Miloš Lukić, v.d. direktora "Službenog glasnika Republike Srpske".

Inače, u samom "Službenom glasniku" objavljeno je i detaljno uputstvo o tome kako glasati na izborima i kako će izgledati glasački listići za različite nivoe vlasti.

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Tagovi :

CIK BiH

Ćirilica

Latinica

novi glasački listići

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