Logo

Preminuo Raif Dizdarević

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 10:30

Komentari:

0
Раиф Диздаревић
Foto: Screenshot / X

Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva Jugoslavije i BiH, preminuo je danas u Sarajevu u stotoj godini života, javljaju federalni mediji.

Dizdarević je rođen u Fojnici 1926. godine, i bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu.

U rat je otišao sa 17 godina, a cijela porodica je pripadala NOP-u. Nakon rata bio je visoki funkcioner u novoj vlasti, a prvo je radio u državnoj bezbjednosti, nakon čega je prešao u diplomatiju.

Od 1978. do 1982. bio je predsjednik Predsjedništva SR BiH, a potom predsjednik Savezne skupštine SFRJ. Od 1984. do 1987. bio je savezni sekretar za inostrane poslove, odnosno ministar spoljnih poslova Jugoslavije.

Vrhunac političke karijere dostigao je kada je 15. maja 1988. preuzeo funkciju predsjednika Predsjedništva SFRJ, tada formalno najvišu državnu funkciju u Jugoslaviji.

Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i objavio više knjiga i memoarskih zapisa o jugoslovenskoj politici i raspadu države.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Raif Dizdarević

Komentari (0)

Više iz rubrike

Суд БиХ признао: Три године не радимо ништа на лоцирању Махмуљина

BiH

Sud BiH priznao: Tri godine ne radimo ništa na lociranju Mahmuljina

6 h

1
Усијале се тастатуре у ФБиХ, на дневном нивоу око 10.000 нових кривичних пријава

BiH

Usijale se tastature u FBiH, na dnevnom nivou oko 10.000 novih krivičnih prijava

18 h

3
Жељка Цвијановић пензионери дружење

BiH

Osmijesi i dobro raspoloženje: Cvijanovićeva sa najstarijim sugrađanima

20 h

0
Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

BiH

Špirić: Nove tehnologije otvorile mnoge dileme

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

13

32

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

13

18

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

13

16

Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

13

11

Kuzmić: Žene na svim poslovima odgovorne i uspješne

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima