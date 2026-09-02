Preminuo Raif Dizdarević

Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva Jugoslavije i BiH, preminuo je danas u Sarajevu u stotoj godini života, javljaju federalni mediji.

Dizdarević je rođen u Fojnici 1926. godine, i bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu.

U rat je otišao sa 17 godina, a cijela porodica je pripadala NOP-u. Nakon rata bio je visoki funkcioner u novoj vlasti, a prvo je radio u državnoj bezbjednosti, nakon čega je prešao u diplomatiju.

Od 1978. do 1982. bio je predsjednik Predsjedništva SR BiH, a potom predsjednik Savezne skupštine SFRJ. Od 1984. do 1987. bio je savezni sekretar za inostrane poslove, odnosno ministar spoljnih poslova Jugoslavije.

Vrhunac političke karijere dostigao je kada je 15. maja 1988. preuzeo funkciju predsjednika Predsjedništva SFRJ, tada formalno najvišu državnu funkciju u Jugoslaviji.

Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i objavio više knjiga i memoarskih zapisa o jugoslovenskoj politici i raspadu države.