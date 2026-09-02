Iznenađujuća cijena nove Lade Nive

Sljedeće godine klasična Lada Niva Ledžend proslaviće pola veka postojanja. Tome u čast pripremljene su nove verzije legendarnog automobila. Objavljene su i cijene.

Povodom važnog jubileja legendarnog terenskog modela, AvtoVAZ je pripremio paket unapređenja koji je postao jedan od najobimnijih u istoriji ovog modela.

Detaljna tehnička prezentacija modernizovanog terenca je održana sredinom jula, a sada je počela prodaja osvježene Nive i objavljene su njene cijene.

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Gotovo jedini spoljašnji znak modernizovane Nive jeste plastični poklopac na haubi, koji prekriva rešetku filtera kabine. Ostale spoljašnje promjene obuhvataju nove aluminijumske točkove sa felnama od 16 inča (u crnoj ili dvobojnoj izvedbi), ali oni će biti dostupni samo uz bogatije pakete opreme.

Kod osnovnih verzija ostaju i čelični naplaci i metalni branici (plastični su dostupni samo u paketu Urban). Zadržani su i halogeni farovi – prelazak na LED rasvjetu planiran je za narednu godinu.

Mnogo važnija novost je to što je karoserija Nive dobila veliki broj pocinkovanih elemenata: masku hladnjaka, haubu, krov, spoljašnji i unutrašnji panel zadnjih vrata, kao i spoljašnji panel zadnjeg dijela karoserije.

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Uvedeni su novi mehanizmi u kabinu modernizovane Nive za upravljanje mjenjačem i reduktorom. Ručica mjenjača je sada postavljena bliže vozaču, dok je mehanizam za upravljanje reduktorom postao jednoručni. Reduktor je dobio i treću tačku oslonca, koja bi trebalo da smanji vibracije pogonskog sistema. Tome doprinose i novi nosači pogonskog agregata, koji su se prethodno pojavili na modernizovanoj Ladi Nivi Travel. Osim toga, karoserija je dodatno ojačana u području pričvršćivanja reduktora.

Šta se promijenilo u unutrašnjosti?

Što se unutrašnjosti tiče, pojavili su se i nova upravljačka letva sa podešavanjem po visini i upravljač preuzet od Lade Grante, sa vazdušnim jastukom.

Kontakt-brava se sada nalazi sa desne strane, a broj ručica na stubu volana smanjen je sa tri na dvije. Nova upravljačka kolona je pritom blago pomjerena ulijevo. Na centralnom tunelu više nema zasebnih držača za čaše (mada se u gornjem udubljenju nalazi pregrada namijenjena upravo za smještaj flaša), ali je sa strane vozača dodat prostor za pametni telefon.

Motor

Ključna promjena kod modernizovane Nive Ledžend jeste savremeniji osmoventilski motor 1.8, unifikovan sa VAZ-ovim motorima koji se koriste u modelima sa prednjim pogonom.

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Isti motor već je ranije ugrađen u Nivu Travel. Osmoventilski 1.8 razvija 90 KS i 153 Nm, umesto 83 KS i 129 Nm koliko je razvijao prethodni motor VAZ-21214. Deklarisano vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h je smanjeno sa 17 na 15 sekundi, ali je poboljšanje elastičnosti još izraženije. Navodi se da ubrzanje od 80 do 120 km/h u petom stepenu prenosa sada traje 23,3 sekunde, umjesto dosadašnje 33 sekunde.

Niva Ledžend je dobila ista unapređenja transmisije koja su već uvedena u Travel: kod sklopa zupčanika pete brzine i rikverca promijenjen je materijal i optimizovan profil zuba.

Ugrađeni su izdržljiviji kovani zupčanici i sateliti međutočkastih diferencijala, ojačana poluvratila zadnje osovine (24 žlijeba umjesto 22), kao i novo kvačilo sa originalnim kućištem prilagođenim motoru 1.8.

Cijena

Modernizovana Lada Niva Ledžend je dostupna u četiri paketa opreme. Osnovna verzija sa vazdušnim jastukom za vozača, centralnim zaključavanjem i električnim podizačima stakala, u paketu Klasik, košta 1,2 miliona rubalja, što je nešto manje od 12 hiljada evra.

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Paket Drajv, čija je cijena 1,29 miliona rubalja (12,87 hiljada evra), opremljen je klima-uređajem, grijanjem prednjih sjedišta, električnim podešavanjem i grijanjem retrovizora, kao i dvobojnim aluminijumskim naplacima.

Elegantnija verzija Urban, koja košta 1,345 miliona rubalja odnosno 13,42 hiljade evra, dobija plastične branike u boji karoserije, svjetla za maglu, braon detalje u unutrašnjosti i dvobojne aluminijumske felne specifičnog dizajna.

Na kraju, najskuplja verzija, Blek, zasnovana na paketu Urban i čija cijena iznosi 1,365 miliona rubalja (13,62 hiljade evra), izdvaja se crnom bojom enterijera, uključujući i oblogu krova, kao i crnim naplacima.

(Auto Republika)