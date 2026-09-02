Zbog bizarnog TikTok izazova na bazenu zabranjeno kupanje

Bazen na Tašmajdanu trenutno je van funkcije. Prema informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, neko od kupača uneredio se u bazenu i to, navodno, zbog TikTok izazova.

Zaposleni na bazenu nisu mogli da potvrde ovu informaciju, ali su kazali da bazen zaista ne radi i da se čeka analiza Gradskog zavoda za javno zdravlje, za šta će biti potrebno nekoliko dana.

Od jutros se čeka i zvaničan odgovor SRC "Tašmajdan".

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Ovo su do sada poznate činjenice:

Juče oko 15:30 časova, iz tehničkih razloga bilo je neophodno privremeno zatvoriti otvoreni bazen.

"S tim u vezi, sproveli smo dodatnu kontrolu kvaliteta vode, u skladu sa propisanim standardima. Gradski zavod za javno zdravlje uzeće uzorak vode, a bazen će biti ponovo pušten u rad tek nakon dobijanja odobrenja", objavljeno je na sajtu.

(Telegraf.rs)