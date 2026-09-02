U narednim danima raspuštanje Skupštine: Vanredni izbori u Srbiji 25. oktobra

Kako zakon nalaže, u narednim danima biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen prijedlog Vlade Srbije, čime će se stvoriti formalni preduslov za izbore.

To će istovremeno označiti i početak državne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana.

Građani Srbije trebalo bi da izađu na birališta u nedjelju 25. oktobra, piše "Kurir".