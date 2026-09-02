U narednim danima raspuštanje Skupštine: Vanredni izbori u Srbiji 25. oktobra

Autor:ATV redakcija
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Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, tvrdi beogradski portal "Kurir".
Kako zakon nalaže, u narednim danima biće raspuštena Narodna skupština, na obrazložen prijedlog Vlade Srbije, čime će se stvoriti formalni preduslov za izbore.
To će istovremeno označiti i početak državne kampanje čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana.
Građani Srbije trebalo bi da izađu na birališta u nedjelju 25. oktobra, piše "Kurir".
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