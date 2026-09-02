Preminuo bivši ministar odbrane Srbije Tomislav Simović

Nekadašnji ministar odbrane Srbije, general-pukovnik JNA u penziji Tomislav Simović, preminuo je u Beogradu u 92. godini.

Klub generala i admirala Srbije objavio je da je general Simović preminuo 20. avgusta. Međutim, za njegovu smrt se saznalo tek juče, piše Telegraf.

Simović je komandovao Trećim vojnim rejonom JNA sa sjedištem u Skoplju, prije nego što je postavljen za ministra odbrane u prvoj Vladi Republike Srbije, premijera Dragutina Zelenovića. Ministar odbrane bio je od 31. jula do 23. decembra 1991. godine, odnosno do pada Zelenovićeve Vlade, a penzionisan je 1992. godine.

U službi je bio na visokim položajima sektora bezbjednosti i teritorijalne odbrane. U periodu od 1955. do 1986. godine, Tomislav Simović je šest puta odlikovan i kroz karijeru šest puta prekomandovan. Jedan period proveo je kao oficir misije UN na Bliskom istoku.

Ostaće upamćen kao jedini visoki oficir JNA koji je javno odbio Orden bratstva i jedinstva u periodu raspada Jugoslavije. Ovaj gest, protumačen kao politički skandal, kulminirao je njegovom samostalnom odlukom da napusti mjesto ministra odbrane.

General Simović je kontaktiran od strane Haškog tribunala kao svjedok na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je to odbio. Navodno je napisao memoare, a taj rukopis za sada posjeduju samo njegove ćerke.

Za života, Tomislav Simović je često isticao lokalpatriotizam svog zemljaka i prethodnika, Spasoja Tešića, generala Kraljevine Jugoslavije.