Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Novice Eleka

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP PU za grad Beograd, u velikoj i koordinisanoj akciji sprovedenoj u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Upravom za tehniku i BIA, uhapsili su N. K. i S. B. zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Novice Eleka.
Prema informacijama portala ''Telegraf.rs'', uspješnoj akciji hapšenja prethodio je intenzivan operativni rad bezbjednosnih službi, koje su uspjele da uđe u trag osumnjičenima i potpuno ih iznenade.
Podsjećamo, Novica Elek ubijen je prošle subote, kada je napadač na njega otvorio vatru iz vatrenog oružja i zadao mu smrtonosne povrede.
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Osumnjičenima N. K. i S. B. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na saslušanje.
Uhapšen je B.S. koji je, kako se sumnja, ispod Elekovog automobila podmetnuo GPS uređaj kako bi se pratilo njegovo kretanje.
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