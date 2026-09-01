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Teška saobraćajka kod Pojata: Ima stradalih, saobraćaj u prekidu

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01.09.2026 13:35

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Тешка саобраћајка код Појата: Има страдалих, саобраћај у прекиду
Foto: Printskrin/Jutjub

Tokom prijepodnevnih sati na dionici auto-puta Kruševac – Pojate došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je prema prvim, još uvijek nezvaničnim informacijama sa terena, nastradao vozač motora.

"Saobraćaj je u prekidu u smjeru ka Pojatama, formirana je dugačka kolona vozila. Kako smo čuli, život je u nesreći izgubio motociklista", kaže za RINU jedan od vozača.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Srbija

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