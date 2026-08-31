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Branko Ružić isključen iz SPS-a

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 18:31

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Први потпредсједник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић присуствовао је почетку бесплатне обуке за куваре, коју организује Студентски центар „Београд“ у оквиру кулинарске школе.
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Branko Ružić je isključen iz Socijalističke partije Srbije na sjednici Statutarne komisije stranke.

Sjednica je održana u Beogradu i na njoj je razmatran slučaj Ružića.

Kako saznaje Juronjuz, odluka o njegovom isključenju iz SPS-a donijeta je nakon razmatranja slučaja pred stranačkom komisijom.

Prema navodima, za takav potez su se odlučili zbog njegovog svjesnog i kontinuiranog kršenja Statuta, nepoštovanja obaveza da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku SPS-a.

Ružić je dugogodišnji funkcioner SPS-a i jedan od prepoznatljivijih ljudi te stranke.

On je za širu javnost postao prepoznatljiv nakon tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a tada je obavljao funkciju Ministra prosvjete.

Nekoliko dana nakon masakra, Ružić je položio vijenac i upisao se u knjigu žalosti, nakon čega je podnio neopozivu ostavku.

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Tagovi :

Branko Ružić

Ivica Dačić

Političke stranke

Isključenje iz stranke

Socijalistička partija Srbije

Srbija

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