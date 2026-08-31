Branko Ružić isključen iz SPS-a

Branko Ružić je isključen iz Socijalističke partije Srbije na sjednici Statutarne komisije stranke.

Sjednica je održana u Beogradu i na njoj je razmatran slučaj Ružića.

Kako saznaje Juronjuz, odluka o njegovom isključenju iz SPS-a donijeta je nakon razmatranja slučaja pred stranačkom komisijom.

Prema navodima, za takav potez su se odlučili zbog njegovog svjesnog i kontinuiranog kršenja Statuta, nepoštovanja obaveza da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku SPS-a.

Ružić je dugogodišnji funkcioner SPS-a i jedan od prepoznatljivijih ljudi te stranke.

On je za širu javnost postao prepoznatljiv nakon tragedije u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a tada je obavljao funkciju Ministra prosvjete.

Nekoliko dana nakon masakra, Ružić je položio vijenac i upisao se u knjigu žalosti, nakon čega je podnio neopozivu ostavku.