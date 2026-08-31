Policija pronašla više od dva kilograma droge kod pruge

Policija Zeničko-dobojskog kantona pronašla je više od dva kilograma bijele praškaste materije koja izgledom podsjeća na drogu spid, nakon dojave građana o sumnjivim osobama koje su se kretale uz željezničku prugu u mjestu Lašva kod Zenice.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP ZDK) saopštila je da je 30. avgusta zaprimila dojavu građana da se na pruzi u mjestu Lašva nalazi više osoba sa baterijskim lampama kojima osvjetljavaju željezničku prugu.

Zbog sumnje da bi moglo da se radi o krađi ili oštećenju željezničke infrastrukture, policijski službenici odmah su upućeni na tu lokaciju.

Nepoznate osobe uspjele su da se udalje prije dolaska policijske patrole, ali je tokom detaljne pretrage terena uz prugu uslijedilo neočekivano otkriće.

Policajci su pronašli dvije plastične vrećice u kojima se nalazila bijela praškasta materija bruto težine 2.070 grama.

Prema navodima policije, pronađena materija svojim izgledom asocira na opojnu drogu spid.

Iz Uprave policije MUP-a ZDK zahvalili su građanima koji su blagovremeno prijavili sumnjiva dešavanja na pruzi.

„Ovaj primjer jasna je potvrda da je bliska saradnja zajednice i policije ključna za očuvanje bezbjednosti i suzbijanje svih oblika kriminaliteta“, saopšteno je iz MUP-a ZDK.