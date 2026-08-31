Mladić Erduan Gemić pronađen mrtav

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Nakon šest dana potrage, stigla je tužna vijest o Erduanu Gemiću iz Gračanice, koji je posljednji put viđen na području Sarajeva.
Članovi njegove porodice potvrdili su za Tuzlanski.ba da je Erduan pronađen mrtav.
Porodica je apelovala na građane da pomognu u njegovom pronalasku, nakon što mu se izgubio svaki trag.
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Više informacija o okolnostima njegove smrti biće poznato nakon što bude obavljen uviđaj i nadležne institucije saopšte zvanične informacije.
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