Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

Zbog zloupotrebe narkotika banjalučka policija je preko vikenda uhapsila pet osoba, a među njima i Dajanu Radošljević iz Prijedora.

Radi se o vlasnici automat i noćnog bara ”Sparta” koja je široj javnosti poznata po snimku tuče sa vozačem tramvaja u Zagrebu, zbog čega je deportovana iz Hrvatske.

U PU Banjaluka navode da su, s ciljem sprečavanja zloupotrebe droga, prekršajno sankcionisali pet osoba, od čega tri zbog posjedovanja narkotika.

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Pronađen i oduzet kokain

”Zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. (posjedovanje) Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga uhapšeni su L.B. iz Srbije, D.R. iz Prijedora i M.T. iz Banjaluke. Kod navedenih je pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije nalik `kokainu`”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je uhapšen i R.P. iz Banjaluke koji je tokom kontrole saobraćaja bio pozitivan na kokain, dok je S.P. iz Laktaša odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droge u organizmu.

Hapšena u dvije akcije, dvije godine bez optužnice

Podsjetimo, Radošljevićeva je i ranije dovođena u vezu sa drogom. Prošle godine je uhapšena i pritvorena u okviru akcije ”Sparta” u kojoj je prijedorska policija zaplijenila 23 grama kokaina.

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Zbog sumnje da se bavila trgovinom narkotika hapšena je i u aprilu 2024. godine u okviru akcije ”Roma”. Tada je ”palo” ukupno 14 osoba, te je zaplijenjeno 18,6 kilograma marihuane, 1,24 kilograma kokaina i 790 grama hašiša. Otkrivena je i laboratorija za vještački uzgoj marihuane. Iako su od akcije prošle više od dvije godine, optužnica u ovom predmetu još nije podignuta.