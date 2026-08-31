Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

Autor:ATV redakcija
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Zbog zloupotrebe narkotika banjalučka policija je preko vikenda uhapsila pet osoba, a među njima i Dajanu Radošljević iz Prijedora.
Radi se o vlasnici automat i noćnog bara ”Sparta” koja je široj javnosti poznata po snimku tuče sa vozačem tramvaja u Zagrebu, zbog čega je deportovana iz Hrvatske.
U PU Banjaluka navode da su, s ciljem sprečavanja zloupotrebe droga, prekršajno sankcionisali pet osoba, od čega tri zbog posjedovanja narkotika.
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”Zbog počinjenog prekršaja iz člana 4. (posjedovanje) Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga uhapšeni su L.B. iz Srbije, D.R. iz Prijedora i M.T. iz Banjaluke. Kod navedenih je pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije nalik `kokainu`”, saopštila je PU Banjaluka.
Dodaju da je uhapšen i R.P. iz Banjaluke koji je tokom kontrole saobraćaja bio pozitivan na kokain, dok je S.P. iz Laktaša odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo droge u organizmu.
Podsjetimo, Radošljevićeva je i ranije dovođena u vezu sa drogom. Prošle godine je uhapšena i pritvorena u okviru akcije ”Sparta” u kojoj je prijedorska policija zaplijenila 23 grama kokaina.
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Zbog sumnje da se bavila trgovinom narkotika hapšena je i u aprilu 2024. godine u okviru akcije ”Roma”. Tada je ”palo” ukupno 14 osoba, te je zaplijenjeno 18,6 kilograma marihuane, 1,24 kilograma kokaina i 790 grama hašiša. Otkrivena je i laboratorija za vještački uzgoj marihuane. Iako su od akcije prošle više od dvije godine, optužnica u ovom predmetu još nije podignuta.
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