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Stevanović: Vlada uz prevoznike - centar odlučivanja izvan Srpske i BiH

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:10

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Зоран Стевановић
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske preduzela sve što je bilo u njenoj moći kada je riječ o pomoći domaćim prevoznicima, ali je centar u kojem se ovo pitanje rješava - izvan Srpske i BiH rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Stevanović trajno rješenje ovog problema domaćih prevoznika, što se tiče Šengen zone i pravila 90/180, očekuje tek krajem godine i na proljeće.

"Do tada vozače molim za strpljenje. Nemam ništa protiv protesta iako oni poremete cijele lance snabdijevanja u Republici Srpskoj, BiH i regionu. Ali, ako je to način da se izvrši dodatni pritisak na one koji odlučuju - onda da i to pokušaju", izjavio je Stevanović novinarima u Banjaluci.

Resorni ministar je podsjetio da je Vlada Republike Srpske od prvog dana uz domaće prevoznike, te naglasio da će biti učinjeno sve da se postigne rezultat na ovom polju, najprije kod prvih komšija Hrvata, a onda i na teritoriji cijele EU, a u sve se, kako je rekao, uključio i predsjednik Milorad Dodik.

Prevoznici iz BiH očekuju da EU konačno ponudi rješenje za problem profesionalnih vozača iz BiH u vezi sa pravilom 90/180, poručeno je danas sa protesta ispred sjedišta Delegacije EU u Sarajevu, prenosi Srna.

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Zoran Stevanović

Vlada Republike Srpske

prevoznici

Republika Srpska

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