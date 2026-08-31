Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske donijeće odluku o isplati jednokratne pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima u Srpskoj, najavio je danas premijer Srpske Savo Minić.
"Srpska može da pomogne i odlučili smo da to bude po 100 KM učenicima osnovnih škola i po 150 učenicima srednjih škola i studentima", rekao je Minić nakon sjednice proširenog Predsjedništva SNSD-a u Banjaluci.
Minić je naveo da je obezbjeđivanje ovih sredstava posljedica pojačanih privrednih aktivnosti i priliva u budžet.
"U razgovoru sa roditeljima, našim porodicama koje svaki dan srećem na terenu, izražena je zahvalnost i pohvala za odluku koja se odnosila na nabavku udžbenika, ali na terenu smo čuli da ima i potrebe za troškovima koji se odnose na, na primjer, nabavku školskog pribora", rekao je on.
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