Dodik: Protiv građana Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Mladića

Prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića podneseno je 55.000 krivičnih prijava, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik i naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti.

"To govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Tužilaštvo bi trebalo da podiže krivične prijave na osnovu zakona koji je neko nametnuo, bez da je prošao u parlamentu. Jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju", rekao je Dodik.

Upitao je da li se sada može očekivati da snimaju one koji budu na sahrani generalu Mladiću i da li treba takva BiH?