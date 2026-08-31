Dodik: Protiv građana Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Mladića

Autor:ATV redakcija
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Prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića podneseno je 55.000 krivičnih prijava, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik i naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti.
"To govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Tužilaštvo bi trebalo da podiže krivične prijave na osnovu zakona koji je neko nametnuo, bez da je prošao u parlamentu. Jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju", rekao je Dodik.
Upitao je da li se sada može očekivati da snimaju one koji budu na sahrani generalu Mladiću i da li treba takva BiH?
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