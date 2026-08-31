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Dodik: Protiv građana Srpske podneseno 55.000 krivičnih prijava zbog objava nakon smrti generala Mladića

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 15:31

Komentari:

12
Додик: Против грађана Српске поднесено 55.000 кривичних пријава због објава након смрти генерала Младића
Foto: ATV

Prema građanima Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića podneseno je 55.000 krivičnih prijava, rekao je danas predsjednik Milorad Dodik i naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti.

"To govori koliko je BiH podijeljena i nemoguća i koliko Sud i Tužilaštvo treba da budu instrumenti isključivo bošnjačke politike. Tužilaštvo bi trebalo da podiže krivične prijave na osnovu zakona koji je neko nametnuo, bez da je prošao u parlamentu. Jedan nakaradan sistem funkcionisanja na kojem moramo da držimo pažnju", rekao je Dodik.

Upitao je da li se sada može očekivati da snimaju one koji budu na sahrani generalu Mladiću i da li treba takva BiH?

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Milorad Dodik

Ratko Mladić

Komentari (12)

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