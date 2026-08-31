MUP Srpske reagovao više od 130 puta zbog isticanja ratne zastave

Zbog uznemiravanja javnosti, a sve zbog isticanja zastava ratnih zastava tzv. Armije BiH MUP Republike Srpske je reagovao preko 130 puta, a sve u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru. Od 130 prekršajnih naloga, za 15 je zatraženo sudsko odlučivanje, a samo u jednom slučaju postupak je završen, i nadležni sud je prvostepeno odlučio da je MUP RS bio upravu.

“U periodu od 01.01. do 20.08.2026. godine evidentirane su 133 intervencije policijskih službenika u vezi sa navedenim zastavama, kojom prilikom je od strane policijskih službenika izvršeno oduzimanje 160 zastava”, kažu za ATV iz MUP-a Republike Srpske.

Dodaju da su u prethodnom period preduzimali zakonom propisane mjere na dokumentovanju i sankcionisanju ovih vrsta prekršaja.

“Posebno treba imati u vidu da je javno isticanje pomenutih simbola dovodilo do uznemirenosti i negodovanja građana, zbog čega se na bazi procjene bezbjednosnog rizika, u cilju predviđenja uslova za eskalaciju stanja i potencijalno narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, na zakonom definisan način pristupilo procesuiranju predmetnih prekršaja”, navode iz MUP-a.

U odgovoru koji smo dobili pojašnjeno je da su policijski sluzbenici dužni da vrše nadzor nad primjenom Zakona o javnom redu i miru, te da isticanje ratnih zastava i simbola sadrži obilježja prekršaja iz člana 7.i 8. tog zakona.

Takođe, iz MUP-a navode da je od 130 izdatih prekršajnih naloga, za 15 zatraženo sudsko odlučivanje, pa su postupci u toku pred nadležnim sudovima. Od pet pokrenutih postupaka, jedan je okončan tako što je prvostepeni sud okrivljenog proglasio odgovornim i izrekao prekršajnu sankciju.

Zvizdić zatražio ocjenu Ustavnog suda BiH

Zamjenik predsjedavajućeg PD PS Bosne I Hercegovine Denis Zvizdić danas je zatražio od Ustavnog suda BiH ocjenu ustavnosti Krivičnog zakona Republike Srpske kojim se, između ostalog, kriminalizuje isticanje simbola Armije BiH. Kako se navodi, Zvizdić je od Suda zatražio ocjenu ustavnosti člana 359b. a koji je stupio na snagu 29. avgusta.

“Za razliku od ranijeg perioda kada je ovo bila stvar prekršajnog kažnjavanja, sada može doći do masovnog krivičnopravnog procesuiranja, odnosno hapšenja i pritvaranja ljudi samo zbog pukog isticanja simbola i obilježja na kojima se nalaze ljiljani", naveo je Zvizdić.