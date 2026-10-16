Goran Talić ispraćen na vječni počinak

Direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić sahranjen je danas na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Sahrana Gorana Talića

Posljednjem ispraćaju dr Gorana Talića prisustvovali su brojni zvaničnici Srpske, njegove radne kolege, prijatelji, rodbina i građani.

Sahrani su prisustvovali predsjednik RS Siniša Karan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, premijer Savo Minić, predsjednik NS RS Nenad Stevandić, lider SNSD Milorad Dodik, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i mnogi drugi.

Podsjetimo, profesor doktor Goran Talić iznenada je preminuo u 67. godini.

Talić je bio specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Banjaluci.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju “Banjica” u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u “Rudi Čajavec” u Banjaluci.

U Zavodu “Dr Miroslav Zotović” zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka,

Tokom profesionalne karijere dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.

Povodom Dana grada Banjaluke 2018. godine dodijeljena mu je nagrada “Ključ grada” sa poveljom “Počasni građanin grada Banjaluke”.

Bio je i dobitnik nagrade Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju zdravstvene zaštite. Grad Banjaluka dodijelio mu je 2011. godine plaketu za najuspješnijeg menadžera u oblasti zdravstva. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ga je 2009. godine Ordenom Svetog Save. Iste godine dobio je i Plaketu opštine Laktaši za izuzetno humana djela i doprinos razvoju zdravstvene zaštite.