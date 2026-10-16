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Posljednji ispraćaj doktora Talića: Zvanice i kolege odaju posljednju počast

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16.10.2026 13:21

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Сахрана доктора Горана Талића у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Sahrana profesora doktora Gorana Talića počela je na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci, uz prisustvo članova porodice, brojnih zvaničnika, kolega i drugih javnih ličnosti.

Sahrana Gorana Talića

Posljednjem ispraćaju prisustvuju najbliži članovi porodice Gorana Talića, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske, kao i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Prisutni su i direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerard Selman, direktor Fonda PIO Mladen Milić, brojne Talićeve kolege i druge javne ličnosti.

Podsjećamo, profesor doktor Goran Talić iznenada je preminuo u 67. godini života.

Talić je bio specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjaluci.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju „Banjica“ u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u „Rudi Čajavec“ u Banjaluci.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao je od 2003. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka, grana ortopedija.

Bio je autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti konzervativnog liječenja skolioze i drugih oblasti ortopedije.

Tokom profesionalne karijere dobio je više nagrada i priznanja za rad u zdravstvu, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.

Povodom Dana grada Banjaluke 2018. godine dodijeljena mu je nagrada „Ključ grada“ sa poveljom „Počasni građanin grada Banjaluke“.

Bio je i dobitnik nagrade Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju zdravstvene zaštite.

Grad Banjaluka dodijelio mu je 2011. godine plaketu za najuspješnijeg menadžera u oblasti zdravstva.

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ga je 2009. godine Ordenom Svetog Save. Iste godine dobio je i Plaketu opštine Laktaši za izuzetno humana djela i doprinos razvoju zdravstvene zaštite.

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Goran Talić

sahrana Goran Talić

Banja Luka

Dr Miroslav Zotović

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