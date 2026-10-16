Dodik na komemoraciji Taliću: Dušu Instituta sačinio odnos prema ljudima

Goran Talić nikada nije pravio razliku među ljudima, tražio je odgovornost, nikada nije dozvolio da se kaže da nešto ne može, rekao je predsjednik Milorad Dodik na komemoraciji dugogodišnjem direktoru Instituta za za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović".

"Uživao sam sarađujući sa njim", istakao je Dodik u obraćanju u Banskom dvoru u Banjaluci.

Naglasio je da je Talić volio izazove, rad, Institut i Republiku Srpsku i da je, za razliku od mnogih, u njegov kabinet često dolazio spreman sa gotovim programom i projektom.

Dodik je rekao da je Talić za njega bio izazovna ličnost zato što je bio drugačiji od svih, nije volio protokole, formalnosti već rad i radnike.

"Kada sam ga ubjeđivao da uđe u politiku, tražio je niz razloga da se izvuče iz toga", istakao je Dodik.

Ispričao je da mu je Talić sam rekao da ne razumije politiku, ali da želi da bude sa njim, jer zna da radi ispravnu stvar.

Prema Dodikovim riječima, Talić je bio njegov prijatelj, upoznali su se 1993. godine u Beogradu i nikada nisu prestajali da budu dobri.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove u Institututu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Snježana Novaković Bursać rekla je da se Talić nije mirio sa granicama mogućeg niti je čekao da se okolnosti promijene, već ih je mijenjao svojim radom, upornošću, vjerom u ljude.

"Nasljeđe koje nam je ostavio obavezuje nas da nastavimo dalje čuvamo stvoreno i da ne odustajemo", rekla je Novaković Bursać.

Prema njenim riječima, iza svega što je Talić stvarao i radio bila je svijest da svaka ustanova postoji samo i isključivo zbog čovjeka, a zdravstvena ustanova samo zbog pacijenta.

"Građevine, oprema i aparati važan su dio našeg Instituta, to je njegovo tijelo, međutim dušu Instituta je sačinio odnos Talića prema ljudima, prema svima nama, posebno prema pacijentima“, ukazala je Novaković Bursać.

Naglasila je da će Institut nastaviti rad kako je to činio pod Talićevim rukovodstvom i to profesionalnim odnosom, znanjem, vještinama, posvećenošću, kvalitetom, uvođenjem novih usluga, izgradnjom i razvojem povjerenih resursa na dobrobit pacijenata, gradova i Republike Srpske.

Obratio se i Talićev prijatelj Vladimir Ljevar koji je rekao da je rekao je da je Talića Bog stvorio stvorio za sve, ali najviše za obične ljude da im uvijek pomaže.

Komemoraciji su, osim Dodika, prisustvovali članovi porodice Gorana Talića, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministri u Vladi Srpske.

Prije toga najviši zvaničnici Republike Srpske upisali su se u knjigu žalosti.

Talić, koji je preminuo u utorak, 13. oktobra, u 67. godini života biće sahranjen u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.

Goran Talić diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. na Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u "Rudi Čajavec" u Banjaluci.

U Zavod "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka, grana ortopedija.

(Srna)