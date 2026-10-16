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Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

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16.10.2026 12:34

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Дјечаку изнад ока расте зуб.
Foto: Screenshot/Reddit

Neobičan medicinski slučaj šesnaestogodišnjaka iz Indije iznenadio je ljekare, koji su tokom pregleda otkrili potpuno razvijen očnjak u gornjem dijelu očne šupljine.

Mladić je oko mjesec dana imao bezbolnu oteklinu na lijevom gornjem kapku, a pomoć je potražio tek kada su kroz kožu počele da izbijaju dvije tvrde, bjelkaste izrasline.

Pregled u bolnici „Aravind Eye Hospital“ u indijskom gradu Maduraiju pokazao je da nije riječ o običnoj promjeni na koži. Snimanje kompjuterizovanom tomografijom (CT) otkrilo je potpuno razvijen zub smješten između kapka i obrve.

Zub na mjestu na kojem ga niko ne očekuje

Ljekari su utvrdili da je riječ o takozvanom ektopičnom zubu, odnosno zubu koji se razvija izvan uobičajenog položaja u zubnom luku.

A 16-year-old boy, in India, has presented with the world’s first case of a tooth growing from an eye.
by u/IndependenceTop8430 in oddlyterrifying

Ovakvi slučajevi izuzetno su rijetki. Zubi se najčešće pojavljuju na neuobičajenim mjestima u nosnoj šupljini ili u području iza jagodične kosti, ali je u ovom slučaju zub pronađen u gornjem dijelu očne šupljine.

Prema ljekarima koji su opisali ovaj slučaj, koliko je poznato, riječ je o prvom dokumentovanom slučaju ektopičnog zuba na toj lokaciji.

Zašto je zub počeo da raste na tom mjestu?

Tačan uzrok ove neobične pojave nije utvrđen. Razvoj zuba složen je proces koji se odvija tokom razvoja organizma, a poremećaji u tom procesu mogu dovesti do toga da se zubno tkivo formira na neuobičajenom mjestu.

U drugim slučajevima, ektopični zubi povezuju se s razvojnim nepravilnostima, povredama, određenim genetskim faktorima ili promjenama u okolnom tkivu.

Međutim, tinejdžer nije imao poznatu istoriju povreda, a ljekari nisu uspjeli da utvrde šta je izazvalo ovaj neobičan slučaj.

Hirurškim zahvatom uklonili potpuno razvijen očnjak

Nakon što su snimci potvrdili dijagnozu, ljekari su hirurškim zahvatom uklonili zub. Operacija je bila uspješna, a pregled uklonjene strukture potvrdio je da je riječ o potpuno razvijenom očnjaku.

Srećom, mladić nije osjećao bol, a snimanje nije pokazalo prisustvo drugih ektopičnih zuba.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da zubi koji rastu na neuobičajenim mjestima ponekad mogu da izazovu infekcije, ciste ili pritisak na okolne strukture.

Zbog toga je važno utvrditi njihov tačan položaj i procijeniti da li je potrebno hirurško uklanjanje, prenosi Dnevnik.hr.

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