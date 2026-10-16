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Otkačila se prikolica kamiona, završila pored puta: Policija na terenu

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16.10.2026 13:19

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На магистралном путу Кладањ–Олово данас је забиљежена мања несрећа у којем се теретном возилу откачила приколица, која је завршила поред коловоза.
Foto: TeretnjaciSrebrenik﻿/Facebook

Na magistralnom putu Kladanj–Olovo danas je zabilježena manja nesreća u kojem se teretnom vozilu otkačila prikolica, koja je završila pored kolovoza.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici, a vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.

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Informacija o nesreći objavljena je na Fejsbuk stranici TeretnjaciSrebrenik, uz fotografiju na kojoj se vidi prikolica teretnog vozila nagnuta uz zaštitnu ogradu, pored saobraćajnice.

Na fotografiji se može vidjeti i policijsko vozilo, kao i teretno vozilo koje se nalazi na cesti.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do otkačinjanja prikolice, niti je poznato da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba.

Takođe, nije potvrđeno da li je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen ili se odvija uz određena ograničenja.

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Vozačima koji putuju na relaciji Kladanj–Olovo preporučuje se oprez, prilagođavanje brzine uslovima na cesti i poštivanje uputa policijskih službenika.

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Tagovi :

magistralni put

Kamion

Policija

Saobraćajna nezgoda

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