Otkačila se prikolica kamiona, završila pored puta: Policija na terenu

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Kladanj–Olovo danas je zabilježena manja nesreća u kojem se teretnom vozilu otkačila prikolica, koja je završila pored kolovoza.
Na mjesto događaja izašli su policijski službenici, a vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom.
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Informacija o nesreći objavljena je na Fejsbuk stranici TeretnjaciSrebrenik, uz fotografiju na kojoj se vidi prikolica teretnog vozila nagnuta uz zaštitnu ogradu, pored saobraćajnice.
Na fotografiji se može vidjeti i policijsko vozilo, kao i teretno vozilo koje se nalazi na cesti.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do otkačinjanja prikolice, niti je poznato da li je u nesreći bilo povrijeđenih osoba.
Takođe, nije potvrđeno da li je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen ili se odvija uz određena ograničenja.
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Vozačima koji putuju na relaciji Kladanj–Olovo preporučuje se oprez, prilagođavanje brzine uslovima na cesti i poštivanje uputa policijskih službenika.
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