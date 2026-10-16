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Sarajliji oduzet automobil zbog 7.490 KM neplaćenih kazni

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16.10.2026 11:06

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Сарајлији одузет аутомобил због 7.490 КМ неплаћених казни
Foto: Pexels/John Rapone

Policija u Sarajevu privremeno je oduzela automobil „ford fiesta“ od vozača koji nije stekao pravo na upravljanje vozilom, a kojem je istekla i registracija. Provjerom je utvrđeno da ima 7.490 KM neplaćenih novčanih kazni.

Vozač je višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja, a vozilo mu je oduzeto tokom policijske kontrole na području opštine Novo Sarajevo.

Kontrola u noćnim časovima

Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo zaustavili su vozilo 15. oktobra u 1.45 časova u Ulici Zmaja od Bosne.

Automobilom je upravljao A. Ć., rođen 1988. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

Policija je provjerama utvrdila da vozač nema pravo upravljanja motornim vozilom, da je registracija automobila istekla, te da je riječ o višestrukom počiniocu saobraćajnih prekršaja.

Slijedi prekršajni postupak

Zbog utvrđenih prekršaja, policija je privremeno oduzela vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, prenosi Glas Srpske.

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Tagovi :

Sarajevo

oduzeto vozilo

kazne

saobraćajni prekršaj

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