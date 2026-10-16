Sarajliji oduzet automobil zbog 7.490 KM neplaćenih kazni

Autor:ATV redakcija
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Policija u Sarajevu privremeno je oduzela automobil „ford fiesta“ od vozača koji nije stekao pravo na upravljanje vozilom, a kojem je istekla i registracija. Provjerom je utvrđeno da ima 7.490 KM neplaćenih novčanih kazni.
Vozač je višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja, a vozilo mu je oduzeto tokom policijske kontrole na području opštine Novo Sarajevo.
Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo zaustavili su vozilo 15. oktobra u 1.45 časova u Ulici Zmaja od Bosne.
Automobilom je upravljao A. Ć., rođen 1988. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.
Policija je provjerama utvrdila da vozač nema pravo upravljanja motornim vozilom, da je registracija automobila istekla, te da je riječ o višestrukom počiniocu saobraćajnih prekršaja.
Zbog utvrđenih prekršaja, policija je privremeno oduzela vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, prenosi Glas Srpske.
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