Sarajliji oduzet automobil zbog 7.490 KM neplaćenih kazni

Policija u Sarajevu privremeno je oduzela automobil „ford fiesta“ od vozača koji nije stekao pravo na upravljanje vozilom, a kojem je istekla i registracija. Provjerom je utvrđeno da ima 7.490 KM neplaćenih novčanih kazni.

Vozač je višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja, a vozilo mu je oduzeto tokom policijske kontrole na području opštine Novo Sarajevo.

Kontrola u noćnim časovima

Policijski službenici Policijske uprave Novo Sarajevo zaustavili su vozilo 15. oktobra u 1.45 časova u Ulici Zmaja od Bosne.

Automobilom je upravljao A. Ć., rođen 1988. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

Policija je provjerama utvrdila da vozač nema pravo upravljanja motornim vozilom, da je registracija automobila istekla, te da je riječ o višestrukom počiniocu saobraćajnih prekršaja.

Slijedi prekršajni postupak

Zbog utvrđenih prekršaja, policija je privremeno oduzela vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, prenosi Glas Srpske.