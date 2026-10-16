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Dobojlija pijan sjeo za volan, pa ostao uhapšen

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16.10.2026 10:30

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Полиција зауставља возаче користећи знак "стоп".
Foto: ATV

Policija u Doboju oduzela je putnički automobil "Audi" od vozača V. T. iz Doboja, koji je uhvaćen za volanom sa 1,99 promila alkohola u krvi.

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da je vozač uhapšen juče, 15. oktobra, a da je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo alkohola od 1,99 grama po kilogramu.

Provjerama je utvrđeno da je V. T. već bio pravosnažno kažnjen zbog obijesne vožnje, i to 2. jula ove godine. Uz to, ima i neplaćenih novčanih kazni u iznosu od 1.146,05 KM.

Zbog ponovljenog prekršaja obijesne vožnje, policija mu je privremeno oduzela vozilo, a protiv njega će nadležnom sudu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

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Tagovi :

oduzet automobil

PU Doboj

pijan

obijesna vožnja

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