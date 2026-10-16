Miloš Čupić uhapšen zbog premlaćivanja muškarca u Kotor Varošu

Višestruki prestupnik Miloš Čupić iz Kotor Varoša uhapšen je sinoć zbog sumnje da je ispred kafića u Kotor Varošu pretukao muškarca, saznaje ATV.

U PU Banjaluka navode da je Čupić uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nanošenja tjelesnih povreda.

”On se sumnjiči da je u četrvrtak oko 23.20 časova ispred ugostiteljskog objekta fizički napao muškarca koji je zadobio tjelesne povrede. Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske. Isptivivanjem na prisustvo alkohola kod osumnjičenog je utvrđeno prisustvo od 1,12 g/kg alkohola u organizmu”, navode u PU Banjaluka.

Pretukao policajca ispred stanice

Miloš Čupić ranije je dovođen u vezu sa zloupotrebom narkotika, a hapšen je u martu 2024. godine kada je u kafani napao dva muškarca. Oni su krenuli u policijsku stanicu da prijave napad i Čupić je došao za njim i ispred policijske stanice je napao policajca.

Hronika Pijan pretukao policajca ispred policijske stanice!

Zadao mu je više udaraca po glavi i tijelu nanijevši mu teške povrede zbog kojih je zadržan na liječenju u UKC Republike Srpske. Nakon toga je uhapšen i rješenjem Osnovnog suda u Kotor Varošu određeno vrijeme je proveo u pritvoru.