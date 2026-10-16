Teška nesreća u Banjaluci: Poginuo pješak, potpuno obustavljen saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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Jutros je u Banjaluci došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo pješak, saznaje ATV.
Iz PU Banjaluka saopšteno je da je nesreća prijavljena jutros oko 06:10 časova.
"U ulici Vojvode Uroša Drenovića u Banjaluci dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo i pješak", saopšteno je iz PU Banjaluka.
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U toku je uviđaj na licu mjesta kojim rukovodi dežurni tužilac OJT Banjaluka.
Na navedenoj dionici puta je totalna obustava saobraćaja.
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