Teška nesreća u Banjaluci: Poginuo pješak, potpuno obustavljen saobraćaj

Jutros je u Banjaluci došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo pješak, saznaje ATV.

Iz PU Banjaluka saopšteno je da je nesreća prijavljena jutros oko 06:10 časova.

"U ulici Vojvode Uroša Drenovića u Banjaluci dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko vozilo i pješak", saopšteno je iz PU Banjaluka.

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U toku je uviđaj na licu mjesta kojim rukovodi dežurni tužilac OJT Banjaluka.

Na navedenoj dionici puta je totalna obustava saobraćaja.