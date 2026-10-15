Službenik Suda BiH osuđen na 23 mjeseca zatvora zbog pronevjere 196.000 KM

Sud BiH osudio je Seada Bublina, nekadašnjeg službenika tog suda, na jedinstvenu kaznu od 23 mjeseca zatvora jer je iz sudskog depoa prisvojio 196.729 maraka.

Bublin je oglašen krivim za pronevjeru u službi i falsifikovanje isprave.

”Optuženi Bublin je dužan da u korist Suda BiH, odnosno budžeta BiH, na ime naknade imovinske štete prouzrokovane izvršenjem krivično djela isplati iznos od 196.729,59 KM, a koji novčani iznos je već uplaćen u korist JRT Trezor BiH”, saopštio je Sud BiH.

Bublinu je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Rješenjem suda pritvor mu je produžen do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora ili do nove odluke suda.

Prema presudi Bublin je od početka 2024. do 14. aprila 2026. godine radeći kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta Krivičnog odjeljenja Suda BiH, iz više predmeta nezakonito prisvajao novac u ukupnom iznosu od 196.729 KM.