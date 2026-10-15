Na njivi u Srebrenici uzgajali marihuanu: Podignuta optužnica protiv Orašanina i Mitrovića

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv Sime Orašanina (41) i Baneta Mitrovića (31) iz Srebrenice zbog uzgoja marihuane na plantaži koja je otkrivena 2020. godine.

Obojici je na teret stavljeno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom. Prema optužnici Orašanin i Mitrović su od januara do 30. septembra 2020. godine na njivi, nepoznatog vlasnika, u mjestu Radoševići kod Srebrenice uzgajali marihuanu.

”Optuženi su zasadili i uzgojili 80 stabljika konoplje, visine od 90 do 220 centimetara. Zasad su više puta obilazili i prihranjivali od 27. jula do 30. septembra. Kada su 1. oktobra došli na parcelu i uočili policijske službenike PS Srebrenica dali su se u bjekstvo”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je tokom uvićaja policija pronašla 80 stabljika konoplje, zasađenih u 16 redova, bruto mase od oko 140 kilograma. Vještačenjem konoplje je utvrđeno prisustvo THC-a.