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Oglasila se policija o teškoj nezgodi kod Gradiške

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15.10.2026 10:36

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Motorista N.Ć. iz Gradiške povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Brestovčini.

Nezgoda je policiji prijavljena juče oko 17.40 na magistralnom putu Banjaluka- Gradiška.

Tokom uviđaja utvrđeno je da su u nesreći učestvovali teško povrijeđeni motorista koji je upravljao motociklom "Zontes" i radna mašina "Ham".

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N.Ć. je zadobio teške tjelesne povrede, te je isto prevezeno na Univerzitetski klinički centarRepublike Srpske u Banjaluci radi ukazivanja ljekarske pomoći.

"Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Gradiška

udes

povrijeđeni

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