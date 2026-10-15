Oglasila se policija o teškoj nezgodi kod Gradiške

Autor:ATV redakcija
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Motorista N.Ć. iz Gradiške povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Brestovčini.
Nezgoda je policiji prijavljena juče oko 17.40 na magistralnom putu Banjaluka- Gradiška.
Tokom uviđaja utvrđeno je da su u nesreći učestvovali teško povrijeđeni motorista koji je upravljao motociklom "Zontes" i radna mašina "Ham".
Hronika
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N.Ć. je zadobio teške tjelesne povrede, te je isto prevezeno na Univerzitetski klinički centarRepublike Srpske u Banjaluci radi ukazivanja ljekarske pomoći.
"Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška", saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.
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