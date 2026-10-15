Usvojena uputstva i instrukcije za ponovljene izbore u Bukviku

Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu usvojila uputstva i instrukciju za ponovne izbore na biračkom mjestu u Bukviku, u Brčko distriktu, koji će biti održani u nedjelju, 18. oktobra.

Uputstvima su definisani rokovi izbornih aktivnosti za ponovne izbore u Bukviku, a instrukcijom su uređeni postupak izborne tišine, posmatranja izbora, te pakovanja i dostavljanja izbornog materijala.

CIK je ranije poništio izbore na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za Parlamentarnu skupštinu BiH, te je odlučio da izbori budu ponovljeni 18. oktobra.

Od ukupno 406 upisanih birača na ovom glasačkom mjestu, 322 ima državljanstvo Republike Srpske.

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