Šešlija: Neizbrisiv trag Talića u medicinskoj struci

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Direktor Bolnice "Srbija" Nebojša Šešlija istakao je da je ljekar Goran Talić bio izuzetan stručnjak koji je svojim dugogodišnjim radom, vizijom i posvećenošću ostavio neizbrisiv trag u medicinskoj struci i zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

"Sa dubokim poštovanjem i iskrenom tugom opraštamo se od Talića. Zahvalni smo za dugogodišnju saradnju, međusobno povjerenje i nesebičnu podršku. Njegova stručnost, predanost i ljudskost ostaće trajno u našem sjećanju" naveo je Šešlija u telegramu saučešća povodom Talićeve smrti. (Srna)

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