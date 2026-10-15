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Šešlija: Neizbrisiv trag Talića u medicinskoj struci

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15.10.2026 11:36

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Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"
Foto: Ustupljena fotografija

Direktor Bolnice "Srbija" Nebojša Šešlija istakao je da je ljekar Goran Talić bio izuzetan stručnjak koji je svojim dugogodišnjim radom, vizijom i posvećenošću ostavio neizbrisiv trag u medicinskoj struci i zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

"Sa dubokim poštovanjem i iskrenom tugom opraštamo se od Talića. Zahvalni smo za dugogodišnju saradnju, međusobno povjerenje i nesebičnu podršku. Njegova stručnost, predanost i ljudskost ostaće trajno u našem sjećanju" naveo je Šešlija u telegramu saučešća povodom Talićeve smrti.

(Srna)

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Nebojša Šešlija

Goran Talić

Telegram saučešća

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