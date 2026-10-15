FZO Srpske: Usluge mentalnog zdravlja dostupne bez uputnice

Usluge zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja na primarnom nivou (pri domovima zdravlja) osiguranicima u Republici Srpskoj od sada su dostupne bez uputnice, naveli su iz FZO Republike Srpske.

"Pojednostavljenje ove procedure dodatno skraćuje put do stručne pomoći u trenucima kada su brza reakcija i podrška ključni za pacijente, a rasterećuju se i porodični ljekari i smanjuju gužve u ambulantama porodične medicine. Ovo je omogućeno zahvaljujući izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj, kojim je, između ostalog precizirano i važenje uputnica po nivoima zdravstvene zaštite", naveli su u saopštenju.

Ističu da se odlaskom na ove preglede bez prethodne uputnice porodičnog doktora smanjuje i stigmatizacija, sprečava pogoršanje mentalnog stanja i omogućava pravovremeno započinjanje sa terapijom, što direktno vodi ka boljim ishodima liječenja.

"Osim ove novine, produžen je rok važenja uputnica na primarnom nivou ( domovi zdravlja) kao što su, primjera radi, usluge radiološke dijagnostike – RTG snimanje, laboratorijska dijagnostika, mamografija ili ultrazvuk koji se radi u domovima zdravlja sa 30 na 90 dana. Međutim, ukoliko je uputnica za usluge radiološke dijagnostike izdata za sekundarni ili tercijarni nivo (bolnice i UKC RS) važi 180 dana", naveli su iz Fonda.

Osim toga, dodaju, ovim izmjenama Pravilnika definisano je da 24 časa važi uputnica za bolničko liječenje-hitni prijem, interna bolnička uputnica, uputnica za bolnički smještaj kao i međubolnička uputnica za bolničko liječenje.

"Uputnica za bolničko liječenje, ukoliko nije riječ o hitnom prijemu (elektivni prijem), važi 30 dana, dok uputnice za konzilijum i hemioterapiju važe 90 dana", dodaje se u saopštenju.

Podsjećaju da kada je riječ o specijalističkoj-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, uputnica za specijalistu i dalje važi 180 dana. Ove usluge osiguranicima se pružaju u bolnicama, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS. Riječ je o ukupno 11 specijalističkih oblasti, kao što su: interna medicina, kardiologija, neurologija, urologija, ortopedija, oftalmologija i druge. Isto toliko važi i uputnica za medicinsku rehabilitaciju.

I dalje ostaje na snazi mogućnost da uputnica za dijalizni tretman važi 12 mjeseci, što omogućava efikasnije pružanje ove usluge, ali i pojednostavljuje proceduru ostvarivanja ovog prava.

Kada je riječ o uputnicama za usluge radiološke dijagnostike – magnetna rezonanca (MR) i kompjuterizovana tomografija (KT), one i dalje važe 180 dana. Napominjemo da se uputnice za MR i KT izdaju u elektronskom obliku, a osiguranik sa sobom nosi potvrdu sa informacijom o datumu i vremenu pregleda, kao i nazivom zdravstvene ustanove u kojoj je pregled zakazan, radi podsjećanja na termin. Namjera Fonda je da u narednom periodu u potpunosti izbaci papirne uputnice iz upotrebe i da se sa elektronskom zdravstvenom karticom ostvaruju prava, kao što je slučaj sa elektronskim uputnicama za lijekove na recept, ali i MR i KT.

Cilj je da se potpunom digijalizacijom zdravstvenog sistema olakša put ostvarivanja prava, a za sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranici mogu da pozovu i besplatni info broj 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti pravo osiguranih lica i zato je važno da osiguranici koriste sve uspostavljene alate informisanja u cilju efikasnije zdravstvene zaštite.