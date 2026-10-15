Srpska bogatija za 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 d‌jevojčica i 12 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Deset beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Prijedoru, Bijeljini i Gradišci, po dvije u Doboju, Istočnom Sarajevu I Zvorniku, a po jedna u Foči i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno šest d‌ječaka i četiri d‌jevojčice, u Prijedoru i Bijeljini po tri d‌jevojčice, u Gradišci dva d‌ječaka i d‌jevojčica, u Doboju i Istočnom Sarajevu po jedan d‌ječak i po jedna d‌jevojčica, u Zvorniku dvije d‌jevojčice, a u Foči i Nevesinju po jedan d‌ječak.

Poroda nije bilo u Trebinju.