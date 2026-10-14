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"Mala je riječ hvala za sve što si stvorio"

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14.10.2026 19:06

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"Мала је ријеч хвала за све што си створио"
Foto: screenshot

Bio je istaknuti ortoped, direktor i vođa, kolekcionar, vizionar, čovjek među ljudima. Doktor 40 godina, direktor Zavoda "Dr Miroslav Zotović" 23 godine. Počasni građanin Banjaluke, nebrojeno puta priznat kao najuspješniji menadžer u zdravstvu, čovjek kojeg je Sveti Arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ordenom Svetog Save.

Ali nema dovoljno dobro sumirane biografije da ilustruje sve što je ostavio iza sebe. A ni riječi koje Goranu Taliću odaju dovoljnu počast za to koliki je i kakav je bio čovjek.

Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio. Vizionar, izvrstan ljekar, humanista, profesor. Tako se prijatelji i zvaničnici Srpske opraštaju od doktora Gorana Talića.

"Poštovana porodice Talić, u ovim teškim trenucima, želim da vam u ime građana Republike Srpske i u svoje lično ime uputim izraze najdubljeg i najiskrenijeg saučešća", kaže Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

"Pamtićemo ga kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga ko je svakodnevno radio na napretku", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Srpske.

"Ostaće upamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske", kaže srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Mala je riječ hvala za sve što si stvorio. Niko sličan i niko nalik, tako Snježana Novaković Bursać opisuje kolegu doktora Talića.

"Kažu da je otišao, ali to jednostavno nije moguće. Nije moguće da nestane ta ogromna snaga, energija i ljubav. Ljubav za ljude, pacijente, slike, ploče, Vrbas, Sanu, Banjaluku, Slatinu, građenje, uređenje i opet građenje. Ljubav za 'Zotović', svoju raju iz Gimnazije, djecu i unuke. E to tek ne može da nestane!", kaže Novaković Bursać.

Ogroman i nenadoknadiv gubitak za zdravstvo Republike Srpske. Entuzijazam mu je drugo ime, smatra njegov kolega i predsjednik parlamenta Srpske.

"Kolega, dr Goran Talić, ostaće upamćen među svim Banjalučanima kao uzoran sugrađanin i komšija, ali i među brojnim zahvalnim pacijentima iz cijele Republike Srpske i okruženja", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske

Smrt doktora Talića je nenadoknadiv gubitak za Republiku Srpsku, poruka je Milorada Dodika.

"Otišao je čovjek koji je imao još štošta da da. Otišao je prerano. Neka mu je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.

Osim što je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske, malo ko je znao da je doktor Talić gajio veliku ljubav prema gramofonskim pločama, a da je zelena tzv. "vijetnamka" bila njegov zaštitni znak.

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Tagovi :

Goran Talić

Dr Miroslav Zotović

Milorad Dodik

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