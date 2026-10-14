Lažni Gugl hrom preuzet više od 100.000 puta

Lažna aplikacija koja se predstavljala kao Gugl hrom uspela je da prikupi više od 100.000 preuzimanja na zvaničnoj Gugl plej prodavnici.

Gugl često ističe koliko je bezbjednost Android ekosistema važna, a nedavno je pooštrio i pravila za instaliranje aplikacija izvan Plej prodavnice. Ipak, ovaj slučaj pokazuje da ni zvanična prodavnica nije imuna na prevare.

Prema objavi na Reditu, lažna aplikacija bila je dostupna pod imenom Gugl hrom, dok je kao njen autor naveden programer "Hizbartech". Aplikacija se čak pojavljivala iznad originalnog Hrom pregledača u rezultatima pretrage, zahvaljujući plaćenom oglašavanju.

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Posebno je zanimljivo to što aplikacija prvobitno uopšte nije bila predstavljena kao pregledač. Na Plej prodavnici pojavila se 22. avgusta pod nazivom "Ball Bounce", da bi 30. septembra promijenila ime i ikonicu i počela da se predstavlja kao Gugl hrom.

Prema komentarima korisnika na Reditu, nije bila ni igra ni internet pregledač, već jednostavna čet aplikacija sa unapred pripremljenim odgovorima. Uprkos tome, uspela je da privuče više od 100.000 preuzimanja pre nego što je uklonjena iz prodavnice.

Slučaj je posebno ironičan jer je Gugl 18. avgusta najavio novi, napredni postupak za instaliranje aplikacija izvan zvanične prodavnice. Ipak, svega nekoliko dana kasnije, potencijalno obmanjujuća aplikacija pojavila se na samom Gugl plej storu.