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Stiže "Ruka pravde": Film o atentatu na Antu Pavelića

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14.10.2026 19:50

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Стиже "Рука правде": Филм о атентату на Анту Павелића
Foto: Youtube/Telekom Srbija

Dugo iščekivani film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji TS Media i Traktor prodakšn, konačno stiže pred publiku! Beogradska premijera zakazana je za 17. novembar u Plavoj dvorani Sava centra.

Pred nama je od danas dostupan i prvi zvanični trejler koji publici otkriva atmosferu i priču o čovjeku koji se, suočen sa velikim istorijskim događajima i ličnim osećajem za pravdu, odlučuje na potez koji će zauvek promijeniti njegov život.

Film "Ruka pravde" je snažna kombinacija istorijskog trilera i dinamične špijunske priče o pripadniku Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoju Jovoviću (Aleksandar Gavranić), koji po završetku Drugog svjetskog rata život nastavlja u Argentini, gdje sa svojim prijateljem Jakovom (Zlatan Vidović) drži fabriku plute. U trenutku kada su zaključili posao koji će im promijeniti živote, i kada Blagoja očekuje vjenčanje sa Argentinkom Gladom (Tamara Ristoska), on slučajno u gradskoj gužvi primijeti čovjeka sa tetovažom ustaškog simbola.

Taj prizor Blagoju otvara stare rane. Svjestan da ozloglašeni ustaški poglavnik Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu i duboko razočaran što nikada neće biti priveden pravdi, jer je pod zaštitom države, Blagoje započinje pripreme za atentat na Pavelića.

Najveći dio filma sniman je na autentičnim lokacijama u Argentini i Srbiji, čime je produkcija nastojala da što vjernije dočara duh vremena i kompleksnost istorijskih događaja.

Glumačku podjelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Jovan Savić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

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Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji Tracktor Production i TS Media, uz podršku Filmskog centra Srbije.

Nakon beogradske premijere, film "Ruka pravde" će se od 19. novembra naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je povjerena "Art Visti".

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Ruka pravde

Blagoje Jovović

Ante Pavelić

Atentat na Antu Pavelića

Nemanja Ćeranić

Srpski filmovi

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