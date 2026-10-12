Zafranović: Neki zarad osvajanja vlasti negiraju vlastitu istoriju

Hrvatski režiser Lordan Zafranović izjavio je da oni koji pričaju negativno o njegovom filmu "Zlatni rez `42 - Djeca Kozare" negiraju vlastitu istoriju, bol i traumu da bi dobili vlast.

"Kolege koje se bave filmom znaju alate, ali ne ulaze u sukobe sa politikom vlastite zemlje. To je posljednjih 20, 30 godina potpuno izostalo u svim zemljama zapadne Evrope", rekao je Zafranović novinarima na Palama.

Istakao je da je odjednom nastao mir, koegzistencija sa vlašću, mali sitni filmovi o porodičnim problemima.

"Više nema onih ubojitih filmova koji su bili zabranjivani i osuđivani, a reditelji protjerivani, kao što sam ja", rekao je Zafranović.

On je najavio da će na predavanju učesnicima "Filmskog kampusa - program za studente", u organizaciji Kinoteke Republike Srpske, govoriti o tome kako film može pozitivno i negativno da utiče na politiku i na koji način se politika bavila filmovima.

Zafranović je rekao da će upoznati studente o tome šta ih čeka ako se budu bavili istinom.

Ako se budu bavili zabavama, kaže Zafranović, onda to nema nikakvog smisla.

"Nema smisla da se jedan autentični medij kao što je film, koji ima izuzetne mogućnosti, koristi ni za šta. Film može da napravi neki skandal, da polarizuje narod i publiku i napravi neki mali stres, ali na neki duži put on nema neke velike šanse", naveo je Zafranović.

Politika, kako je rekao, ide svojim putem, a umjetnost ide drugim.

"Govorim o filmu kao umjetnosti, ne o filmu kao nekoj realizaciji koja ne znači puno osim zabave za ta dva sata, ako je zabava", naveo je Zafranović.

On pojašnjava da postoje dvije vrste filma.

"Jedan je eksperimentalni, nekonvencionalni koji mora biti profesionalan i da vodi računa o publici. Druga vrsta podrazumijeva da profesionalac koji pravi film mora da pazi da i Kinezi i Japanci i Hrvati i Srbi razumiju film i da ga sa zanimanjem gledaju", rekao je Zafranović.

Ukazao je na situaciju sa njegovim filmom "Zlatni rez `42 - Djeca Kozare", gdje o ovom ostvarenju pričaju ljudi koji ga nisu ni vidjeli, što je, kako ističe, vrlo zanimljivo, još pričaju vrlo negativno i traže smrt autora.

"S druge strane, stvara se haos u kojima jednu svetinju, kao što je Jasenovac, stavljaju u drugi plan u bici za neku vlast. Pa to je van pameti. Negiraju vlastitu istoriju, bol, traumu da bi dobili vlast", istakao je Zafranović.