Logo

Međunarodni festival animiranog filma u Banjaluci 18. put

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 12:47

Komentari:

0
Снимак Бањалуке из ваздуха
Foto: ATV

Od 23. do 28. oktobra Banjaluka postaje mjesto susreta autora, animatora i ljubitelja animiranog filma iz cijelog svijeta!

Na konkurs su pristigla 692 filma iz 61 zemlje sa svih kontinenata, a selekcija je obuhvatila 115 filmova u takmičarskom i pratećem programu.

GOST FESTIVALA – MAJKL DUDOK DE VIT

Proslavljeni holandski animator i dobitnik „Oskara“ Majkl Dudok de Vit biće gost festivala i dobitnik nagrade za životno djelo.

Publika će moći da pogleda njegova nagrađena ostvarenja „Otac i kćerka“ i „Crvena kornjača“, nastalu u koprodukciji sa studijom „Gibli“, te da prisustvuje njegovom master klasu.

Festival donosi i veliku retrospektivu Vuka Jevremovića, uz njegov master klas o tehnikama kombinovanja akvarela i animacije.

TAKMIČARSKI PROGRAM

• 41 film profesionalnih autora

• studentski program sa filmovima vodećih škola animacije iz Poljske, Francuske, Kanade, Hrvatske i drugih zemalja

• dječji takmičarski program u dvije starosne kategorije

• tri panoramska programa

Glavni program održava se u Sinepleksu „Palas“ i Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjoj Luci, dok će prateći program biti održan u Kući Milanovića.

Dio programa biće predstavljen i publici u Han Pijesku i Petrovcu – Driniću.

Festival organizuje Udruženje vizuelnih umjetnika „Feniks Art“ Banjaluka.

Pokrovitelji su Audio-vizuelni centar Republike Srpske, Grad Banja Luka i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Partneri i sponzori: Hotel Talija, NLB banka, Telegrup Banja Luka, Pekara Tradicija, Vinarija Vera, Sinepleks Palas, Kuća Milanovića, Studentski kulturni centar Univerziteta u Banjoj Luci i drugi.

Medijski pokrovitelji: BHRT 1 i Nezavisne novine.

Medijski sponzori: Alternativna televizija, K 3, Nova Oprema, LED mreže, Alo, Glas Srpske, Buka i Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Враћа се култни хорор "Петак 13.": Фанови не могу да дочекају преднаставак језиве приче

Kultura

Vraća se kultni horor "Petak 13.": Fanovi ne mogu da dočekaju prednastavak jezive priče

5 h

0
Нобелова медаља се држи у вис током церемоније у Њујорку, 8. децембра 2020. године.

Kultura

Dodijeljena Nobelova nagrada za hemiju

1 d

0
Смрт филм режисер сценариста глумац

Kultura

Preminula glumica Iv Mari Sejnt

1 d

0
Снимање студентског завршног филма „На рубу“ успјешно је завршено!

Kultura

Završeno snimanje filma "Na rubu"

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

58

Minić: Čuvati sjećanje na one koji su položili živote za Srpsku

14

55

Stiže veliko nevrijeme: Moguća izlijevanja rijeka i bujični tokovi

14

54

Travar i Grujić optuženi za promet marihuanom u akciji ”Insajder 2”

14

50

Mračna tajna egipatskih vladara: Da li su u smrt vodili i svoje sluge

14

42

Pucnjava u Njemačkoj: Jedna osoba reanimirana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima