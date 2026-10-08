Međunarodni festival animiranog filma u Banjaluci 18. put

Od 23. do 28. oktobra Banjaluka postaje mjesto susreta autora, animatora i ljubitelja animiranog filma iz cijelog svijeta!

Na konkurs su pristigla 692 filma iz 61 zemlje sa svih kontinenata, a selekcija je obuhvatila 115 filmova u takmičarskom i pratećem programu.

GOST FESTIVALA – MAJKL DUDOK DE VIT

Proslavljeni holandski animator i dobitnik „Oskara“ Majkl Dudok de Vit biće gost festivala i dobitnik nagrade za životno djelo.

Publika će moći da pogleda njegova nagrađena ostvarenja „Otac i kćerka“ i „Crvena kornjača“, nastalu u koprodukciji sa studijom „Gibli“, te da prisustvuje njegovom master klasu.

Festival donosi i veliku retrospektivu Vuka Jevremovića, uz njegov master klas o tehnikama kombinovanja akvarela i animacije.

TAKMIČARSKI PROGRAM

• 41 film profesionalnih autora

• studentski program sa filmovima vodećih škola animacije iz Poljske, Francuske, Kanade, Hrvatske i drugih zemalja

• dječji takmičarski program u dvije starosne kategorije

• tri panoramska programa

Glavni program održava se u Sinepleksu „Palas“ i Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjoj Luci, dok će prateći program biti održan u Kući Milanovića.

Dio programa biće predstavljen i publici u Han Pijesku i Petrovcu – Driniću.

Festival organizuje Udruženje vizuelnih umjetnika „Feniks Art“ Banjaluka.

Pokrovitelji su Audio-vizuelni centar Republike Srpske, Grad Banja Luka i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

Partneri i sponzori: Hotel Talija, NLB banka, Telegrup Banja Luka, Pekara Tradicija, Vinarija Vera, Sinepleks Palas, Kuća Milanovića, Studentski kulturni centar Univerziteta u Banjoj Luci i drugi.

Medijski pokrovitelji: BHRT 1 i Nezavisne novine.

Medijski sponzori: Alternativna televizija, K 3, Nova Oprema, LED mreže, Alo, Glas Srpske, Buka i Mondo.