Dodijeljena Nobelova nagrada za hemiju

Autor:ATV redakcija
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Francuski naučnik Anri Kagan i japanski Kenso Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu, za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka.
"Neki molekuli, poput aminokiselina, postoje kao dvije varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu.
Kako je hemijska asimetrija poput ove mogla da nastane - dugo je bila misterija za hemičare. Anri Kagan i Kenso Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju u 2026. godini za otkriće rješenja te zagonetke", navodi se u saopštenju.
Anri radi na Univerziteti Pariz-Sud u Orseju, a Soai je zaposlen na Univerzitetu u Tokiju, prenosi Srna.
Njih dvojica će podijeliti novčani dio nagrade od 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko milion evra.
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