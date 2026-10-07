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Dodijeljena Nobelova nagrada za hemiju

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07.10.2026 12:42

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Нобелова медаља се држи у вис током церемоније у Њујорку, 8. децембра 2020. године.
Foto: Tanjug/Angela Weiss/Pool Photo via AP, File

Francuski naučnik Anri Kagan i japanski Kenso Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu, za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka.

"Neki molekuli, poput aminokiselina, postoje kao dvije varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu.

Kako je hemijska asimetrija poput ove mogla da nastane - dugo je bila misterija za hemičare. Anri Kagan i Kenso Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju u 2026. godini za otkriće rješenja te zagonetke", navodi se u saopštenju.

Anri radi na Univerziteti Pariz-Sud u Orseju, a Soai je zaposlen na Univerzitetu u Tokiju, prenosi Srna.

Njih dvojica će podijeliti novčani dio nagrade od 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko milion evra.

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Tagovi :

Nobelova nagrada

hemija

Anri Kagan

Kenso Soai

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