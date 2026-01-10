Logo
Nobelov komitet odgovorio Mačado: Ne možeš predati nagrada Trampu

10.01.2026

21:35

Марија Корина Мачадо, добитница Нобелове награде за мир
Foto: Tanjug / AP / Heiko Junge

Marija Korina Mačado ne može svoju Nobelovu nagradu za mir da preda američkom predsjedniku Donaldu Trampu, izjavio je Norveški komitet koji dodjeljuje priznanje.

Nagrada koju je Tramp očekivao za niz mirovnih inicijativa tokom 2025. godine dodijeljena je u oktobru venecuelanskoj političarki za doprinos "očuvanju plamena demokratije" u Južnoj Americi.

"Jednom dodjeljena, Nobelova nagrada ne može biti opozvana, podijeljena ili predata. Odluka je konačna i vječna", kaže se u saopštenju Norveškog Nobelovog komiteta i Norveškog Nobelovog instituta.

Prije toga je je Mačado u intervjuu za američki "Foks njuz" izjavila da bi htjela da pokloni svoju nagradu Trampu.

Mačado bi trebalo da se sastane sa Trampom u Vašingtonu sljedeće sedmice. Američki predsjednik je već izjavio da bi mu bila čast da preuzme Nobelovu nagradu ako mu bude ponuđena.

"Svakako bih voljela da mu se lično zahvalim i u ime svih Venecuelanaca. Zato želim da mu je dam, da podijelim sa njim, jer je istorijski ono što je uradio", rekla je Mačado.

Njena izjava dolazi poslije vojne operacije SAD 3. januara, u kojoj je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro otet i isporučen američkom sudu u Njujorku.

Tramp, međutim, nije htio da podrži dolazak Mačado na vlast u Karakasu, jer ona "nema podršku naroda". Umjesto toga, objavio je da će sarađivati sa vladom Madurove zamjenice Delsi Rodrigez.

