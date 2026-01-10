Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

Rene Nikol Gud, Amerikanka i majka troje djece, ubijena je 7. januara u Mineapolisu od strane agenta Imigracione službe kada je odbila da se povinuje njegovom naređenju da izađe iz automobila.

Američka imigraciona služba (ICE) objavila je snimak sa telefona agenta koji je identifikovan kao Džonatan Ros na kojem se vidi razgovor sa Rene Nikol Gud i njenom suprugom.

Na snimku se vide ključnih 47 sekundi komunikacije agenta sa Rene i njenom suprugom, uključujući i pucnje.

Više američkih medija objavilo je snimak. Ubistvo majke troje djece izazvalo je velike proteste širom SAD.

Rene Gold se najprije obraća agentu riječima "Sve je u redu, nisam ljuta na tebe".

Agent potom odlazi iza automobila da snimi tablice i u tom trenutku mu se Rebeka Gud koju mediji identifikuju kao suprugu Rene Gud obraća govoreći da su one američke građanke i da će ista tablica na kolima biti i sutra, jer one ne mijenjaju tablicu svako jutro, aludirajući na priče da to imigraciona služba radi sa nekim svojim vozilima.

Potom mu Rebeka poručuje da ode na ručak i govori Rene da krene (kolima).

Agent u tom trenutku glasno naređuje Rene Gud da izađe iz vozila što ona ne čini.

Na snimku se vidi da Rene najprije ide unazad automobilom, a zatim pravi manevar gdje nije sasvim jasno da li vozilom dolazi u kontakt sa agentom koji u tom trenutku ispaljuje tri metka.

Pucnjava se ne vidi na kameri, jer je policajac podigao telefon u tom trenutku, ali se čuje prigušen zvuk pucnja. U sljedećem momentu kamera snima vozilo kako nekontrolisano udara u parkirane automobile, prenosi RTS.

U američkim medijima vodi se široka debata da li je agent upotrebio prekomjernu silu i dovode se u pitanje tvrdnje zvaničnika da mu je život bio ugrožen.

Predstavnici vlasti kao argument za reakciju agenta navode da je prije nekoliko mjeseci on teže povrijeđen u sličnom incidentu, kada je prilikom legitimisanja vozač naglo krenuo i vukao Rosa nekoliko desetina metara po putu.

Rene Nikol Gud (37) smrtno je ranjena kada su je u Minesoti zaustavili agenti ICE-a i otvorili vatru na njeno vozilo tokom intervencije. Porodica i javnost traže odgovore, dok su federalne službe navodile da je jedan agent povrijeđen.

Donald Tramp je incident iskoristio da napadne kritičare ICE-a, nazvavši Gud "unutrašnjim teroristom", što je izazvalo nove proteste i još jači pritisak na vlasti da objave potpun tok događaja.