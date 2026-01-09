Zaharova: Moskva zahvalna Trampu zbog oslobađanja ruskih članova posade "Marinera"

Predsjednik SAD Donald Tramp odlučio je da oslobodi dvoje Rusa iz posade tankera "Marinera", na zahtjev Rusije, i Moskva izražava zahvalnost zbog takvog postupka, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Kao odgovor na naš zahjtev, predsjednik Tramp odlučio je da oslobodi dvoje ruskih državljana iz posade tankera "Marinera", koji su ranije privedeni tokom američke operacije u sjevernom Atlantiku. Pozdravljamo tu odluku i izražavamo zahvalnost američkom rukovodstvu - navela je Zaharova.

Hronika Devet uhapšenih na graničnom prelazu BiH

Ona je dodala da ruska strana "hitno radi" na povratku oslobođenih Rusa u Rusiju, prenio je TASS.