Gdje je jutros izmjereno -20 stepeni?

Izvor:

ATV

09.01.2026

12:16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?
Foto: Pixabay

Vedra noć donijela je izuzetno niske temperature u Republici Srpskoj, pa je tako najniža temperatura jutros izmjerena na Sokocu i iznosila je minus 20 stepeni Celzijusovih i u Rogatici gdje je zabilježeno minus 19,4 stepena.

U Modriči se minimalna temperatura spustila do minus 15,5 stepeni Celzijusovih, u Kotor Varošu minus 14,7, Šipovu minus 14,4 i Bijeljini minus 14 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Нис-28112025

Srbija

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

U Bijeljini je ovo najniža izmjerena temperatura u posljednjih devet godina, od 12. januara 2017. godine kada je isto bilo minus 14 stepeni, dodaje se u saopštenju.

Na zapadu je najhladnije bilo sinoć, a tokom noći i do jutra došlo je do naoblačenja i blagog porasta temperature pod uticajem toplijeg vazduha koji se premještao sa zapada, te postepenog jačanja južnog strujanja.

U Banjaluci se, malo iza ponoći, minimalna temperatura spustila do minus 9,6 stepeni Celzijusovih.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

Hladno je bilo i na jugu Hercegovine. Minimalna temperatura u Trebinju je iznosila minus 2,2 stepena, a tokom jutra u Trebinju je padao i slab snijeg.

