Gdje je jutros izmjereno -20 stepeni?

Izvor:
ATV
09.01.2026
12:16
Komentari:0
Vedra noć donijela je izuzetno niske temperature u Republici Srpskoj, pa je tako najniža temperatura jutros izmjerena na Sokocu i iznosila je minus 20 stepeni Celzijusovih i u Rogatici gdje je zabilježeno minus 19,4 stepena.
U Modriči se minimalna temperatura spustila do minus 15,5 stepeni Celzijusovih, u Kotor Varošu minus 14,7, Šipovu minus 14,4 i Bijeljini minus 14 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Srbija
NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje
U Bijeljini je ovo najniža izmjerena temperatura u posljednjih devet godina, od 12. januara 2017. godine kada je isto bilo minus 14 stepeni, dodaje se u saopštenju.
Na zapadu je najhladnije bilo sinoć, a tokom noći i do jutra došlo je do naoblačenja i blagog porasta temperature pod uticajem toplijeg vazduha koji se premještao sa zapada, te postepenog jačanja južnog strujanja.
U Banjaluci se, malo iza ponoći, minimalna temperatura spustila do minus 9,6 stepeni Celzijusovih.
Republika Srpska
Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana
Hladno je bilo i na jugu Hercegovine. Minimalna temperatura u Trebinju je iznosila minus 2,2 stepena, a tokom jutra u Trebinju je padao i slab snijeg.
Republika Srpska
5 h4
Republika Srpska
5 h2
Region
5 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
04
16
56
16
54
16
52
Trenutno na programu