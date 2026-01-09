Logo
Jutros najzagađeniji Banjaluka i Sarajevo

09.01.2026

09:54

Komentari:

0
Бањалука, загађење ваздуха
Foto: ATV

U 13 gradova u Rapublici Srpskoj i Federaciji BiH vazduh je jutros nezdrav, a najzagađeniji su Sarajevo i Banjaluka, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, jer bi mogli imati negativne posljedice po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 192, Banjaluci 190, Ilijašu 186, Visokom 180, Prijedoru 176, Brodu i Tuzli 171, Kaknju 167, Vogošći i Zenici 155, Živinicama 153, Travniku 152 i Hadžićima 151.

Plućni i srčani bolesnici, te trudnice, d‌jeca i stariji trebaju smanjiti bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

Vazduh je umjereno zagađen u Maglaju, Tešnju, Livnu, Mostaru i Gacku.

Zdravlje

Vakcinu protiv HPV primilo 6.904 djece mlađe od 18 godina

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

