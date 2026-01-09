Logo
Obustavljen saobraćaj preko Rogoja za teretna vozila

Izvor:

ATV

09.01.2026

07:43

Обустављен саобраћај преко Рогоја за теретна возила
Foto: Ustupljena fotografija

Na dionici magistralnog puta Trnovo-Foča preko prevoja Rogoj obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH na snazi su zimski uslovi za vožnju, na kolovozima ima snijega i poledice, a vozačima se skreće pažnja na opasnost od oborenih stabala.

Систем орешник

Svijet

Ruske snage odgovorile na napad na Putinovu rezidenciju: Upotrijebile "orešnik"

Iz AMS-a posebno upozoravaju vozače na dodati oprez na svim dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja, gdje se za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preporučuje upotreba lanaca.

Povećana je opasnost i od odrona na dionicama u usjecima, pa je neophodna maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Povodom proslave Dana Republike Srpske, u Banjaluci se danas od 7.00 do 18.00 časova zabranjuje saobraćaj za motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi, izuzev ulica Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/, Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada sa ulicom Ranka Šipke /zapadni tranzit/.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpska trajna garancija zaštite prava Srba u BiH

Tokom cijelog dana zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

илу-саобраћај-27122025

Banja Luka

Izmjena režima saobraćaja u više banjalučkih ulica

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH na magistralnom putu Bosansko Grahovo-Strmica, saobraćaju samo putnička vozila, dok je na putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila.

avion

Svijet

Skoro 100 letova otkazano zbog zimske oluje

Na dionici Koprivnica-Kupres za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preporučuje se upotreba lanaca.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Снијег

Svijet

Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

