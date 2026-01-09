Obustavljen saobraćaj preko Rogoja za teretna vozila

Na dionici magistralnog puta Trnovo-Foča preko prevoja Rogoj obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH na snazi su zimski uslovi za vožnju, na kolovozima ima snijega i poledice, a vozačima se skreće pažnja na opasnost od oborenih stabala.

Iz AMS-a posebno upozoravaju vozače na dodati oprez na svim dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja, gdje se za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preporučuje upotreba lanaca.

Povećana je opasnost i od odrona na dionicama u usjecima, pa je neophodna maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Povodom proslave Dana Republike Srpske, u Banjaluci se danas od 7.00 do 18.00 časova zabranjuje saobraćaj za motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi, izuzev ulica Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/, Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada sa ulicom Ranka Šipke /zapadni tranzit/.

Tokom cijelog dana zabranjen je prevoz eksplozivnih meterija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najvljenih vatrometa.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH na magistralnom putu Bosansko Grahovo-Strmica, saobraćaju samo putnička vozila, dok je na putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila.

Na dionici Koprivnica-Kupres za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preporučuje se upotreba lanaca.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.